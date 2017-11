Adidas macht im Wettlauf mit dem Rivalen Nike Boden gut. Adidas legt in Nordamerika beim Umsatz zweistellig zu - Nike tritt auf dem Heimatmarkt auf der Stelle.Der Umsatz der Marken adidas und Reebok steigt außer in Russland in allen Regionen - Insgesamt um zwölf Prozent. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen schnellt um 35 Prozent auf 549 Millionen Euro. Die operative Marge legte um 2,7 Prozentpunkte auf 14,0 Prozent zu. Wegen des reißenden Absatzes von Turnschuhen und Sportkle. ...

