Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umfrage: Zustimmung für Jamaika, Merkel und die Union sinkt

Knapp vier Wochen nach dem Beginn der Sondierungsgespräche sinkt in der Bevölkerung die Zustimmung zu einer sogenannten Jamaika-Regierung. Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend fänden 45 Prozent der Befragten eine Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen sehr gut beziehungsweise gut. Das sind demnach 12 Punkte weniger als beim Deutschlandtrend Anfang Oktober. 52 Prozent fänden Jamaika im Kabinett weniger gut beziehungsweise schlecht (plus 12 Punkte).

Brexit-Minister: Großbritannien verlässt EU am 29.3.2019

Großbritannien wird die Europäische Union am 29. März 2019 um 23.00 Uhr GMT (00.00 Uhr MEZ) verlassen. Das exakte Austrittsdatum werde in einem Zusatzartikel zum Austrittsgesetz verankert, das derzeit vom Parlament in London beraten wird, erklärte der britische Brexit-Minister David Davis in der Nacht zum Freitag im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Zuvor hatten sich britische Abgeordnete besorgt gezeigt, weil das genaue Austrittsdatum bislang nicht in britischem Recht verankert ist.

Spanien nimmt katalanische Ex-Parlamentspräsidentin in Untersuchungshaft

Die spanische Justiz hat die abgesetzte katalanische Parlamentspräsidentin Carme Forcadell in Untersuchungshaft genommen. Forcadell könne gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 150.000 freikommen, sagte ein Sprecher des Obersten Gerichts in Madrid. Die Parlamentspräsidentin und fünf weitere Abgeordnete des Parlaments in Barcelona waren zuvor wegen ihrer Rolle bei den Unabhängigkeitsbestrebungen der spanischen Region angehört worden.

USA drehen weiter an Sanktionsschraube gegen Venezuela

Die USA haben ihre Sanktionen gegen Venezuela ausgeweitet. Von den neuen Strafmaßnahmen betroffen sind insgesamt zehn Mitarbeiter und Verbündete der venezolanischen Regierung, wie das Finanzministerium in Washington mitteilte. Ihnen wirft die US-Regierung vor, in Wahlmanipulationen, Medienzensur und Korruption in der Nahrungsmittelverteilung verwickelt zu sein.

Mexiko/Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 7,0%

Frankreich/Industrieproduktion Sep +0,6% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Sep PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Aug rev -0,2% (vorl: -0,3%) gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt +0,3% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt +1,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt PROG: +0,2% gg Vm, +1,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Okt +0,1% gg Vm, +1,2% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.