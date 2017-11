Aktionäre von Nordex benötigen derzeit sehr starke Nerven: Ihr Investment krachte gestern um 6,8% in den Keller auf ein neues 4-Jahres-Tief. Dabei müssen Aktionäre des Windkraftanlagen-Herstellers in diesem Jahr bereits einen Verlust in Höhe von satten 63% verbuchen - bereits im vergangenen Jahr ging es um 38% nach unten:Aktuell drückt eine gekappte Margenprognose des Konkurrenten...

