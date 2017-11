Folge sei eine verminderte Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Chemie. Dem Schutz vor Carbon Leakage müsse nun wenigstens bei der nationalen Umsetzung der Strompreiskompensation Rechnung getragen werden.

Das Europäische Parlament, Rat und EU-Kommission haben im 6. Trilog eine Einigung zur Reform des EU-Emissionshandels erzielt. Die Änderungen bei der Zuteilung von Zertifikaten für die Industrie, der Marktstabilitätsreserve und den Benchmarks führen in Summe zu einer Verschärfung des EU-Emissionshandels, so der Verband der Chemischen Industrie (VCI). Dies habe eine Verminderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Chemie in Deutschland zur Folge und vergrößere ...

