Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Sondierungen für eine mögliche Jamaika-Koalition gehen am Freitag in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppierungen weiter. Dabei wollen die Verhandler eine Zwischenbilanz ziehen und nach vorherigen Ankündigungen auch schon Ergebnisse in einzelnen Punkten verabreden. Sondierungsteilnehmer bekräftigten vor Beginn der Gespräche ihre Positionen, zeigten sich aber auch optimistisch.

"Wir biegen jetzt ein auf die Zielgerade, und jetzt müssen wir schauen, wie wir möglichst effizient in allen Bereichen Entscheidungen herbeiführen", sagte CSU-Chef Horst Seehofer bei seinem Eintreffen. "Jetzt geht es um Ergebnisse." Man verhandele hart, aber sehr lösungsorientiert. Man werde sich "Schritt für Schritt" auf Lösungen zubewegen. "Ich bin jetzt mit dem, was wir miteinander besprechen, vereinbaren und nach vorne bringen, recht zufrieden."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte "Lösungen" in den Gesprächen. "Für uns steht im Vordergrund eine Begrenzung der Zuwanderung, Sicherheit, Entlastung für Familien", hob er hervor. "Es sind alle aufgefordert, dafür zu arbeiten, dass man näher zusammenkommt."

Der FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann machte sich dafür stark, den von der FDP geforderten Abbau des Soldaritätszuschlages zu finanzieren, indem ungeliebte Maßnahmen der großen Koalition abgeschafft würden. "Die jetzigen Spielräume, die das Finanzministerium nennt, basieren auf der mittelfristigen Finanzplanung der großen Koalition", sagte er im RBB. "Aber genau diese mittelfristige Finanzplanung der alten Regierung wollen ja Grüne und FDP gemeinsam einer Generalrevision unterziehen." Würden in der Folge Maßnahmen nicht fortgesetzt, "dann entstehen auch neue Spielräume, und dann wird es auch möglich sein, sowohl zu investieren und zu entlasten".

Buschmann beharrte aber auf der Abschaffung des Solidaritätszuschlages in einem Jamaika-Bündnis. "Unser fester Kern ist: Der Soli muss in dieser Legislaturperiode fallen", betonte er. Insgesamt ging er davon aus, dass sich erst zum Ende der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) genannten Frist für das Ende der Sondierungen am 16. November zeigen werde, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt. "In der Nacht vom 16. zum 17. werden wir wissen, wie es weitergeht, und vorher ist alles noch Gucken in die Glaskugel."

Treffen der Parteichefs erwartet

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der für die CDU an den Sondierungen teilnimmt, äußerte sich positiv zum Verhandlungsklima. "Ich bin die letzten Tage eigentlich zuversichtlicher geworden", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Das Klima zwischen den Verhandlern sei besser geworden. Laschet wollte sich nicht auf ein Datum für den Kohleausstieg festlegen. In der Flüchtlingspolitik erwartete er allerdings am Ende eine Einigung zum Thema Familiennachzug. "In diesem Riesenpaket ist das eine kleine Frage, die wir am Ende lösen werden."

Die Verhandler von Union, FDP und Grünen wollen am Freitag erste Beschlüsse in zentralen Fragen fassen. Dazu tagt unter anderem die große Sondierungsrunde, es soll aber auch zu einem Treffen der Parteivorsitzenden kommen. Expertengruppen sollten zuvor Vorlagen zu den einzelnen Themenblöcken erarbeiten. Ein von den Verhandlungsführern erstelltes Verhandlungspapier soll laut Berichten insgesamt 125 Bearbeitungspunkte zusammenfassen.

In ihren bisherigen Sondierungen hatten sich die Bereiche Finanzen, Migration, Klimaschutz und Verkehrspolitik als besonders strittig gezeigt. Zum Beginn einer neuen Runde von Sondierungen hatten die Grünen Anfang der Woche aber überraschende Kompromissbereitschaft in zentralen Fragen gezeigt. Grünen-Chef Cem Özdemir hatte signalisiert, nicht mehr auf einem Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 zu bestehen, und von einem nur noch "schrittweisen" Kohleausstieg gesprochen.

Während FDP-Chef Christian Lindner dies ausdrücklich begrüßt hatte, hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit Häme darauf reagiert und lediglich erklärt: "Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss." Am Freitag erklärte Dobrindt, er habe mit dieser Äußerung lediglich den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg zitiert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 03:25 ET (08:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.