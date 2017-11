Erst letzten Monat sprach der CEO von Snap (WKN:A2DLMS), Evan Spiegel, auf der New Establishment Konferenz von Vanity Fair. Unter anderem räumte er ein, dass er mit den Investoren besser kommunizieren müsse. Ein börsennotiertes Unternehmen zu führen, ist etwas völlig Anderes als ein privates, und bringt unglaubliche regulatorische Belastungen mit sich. Die öffentliche Kontrolle wird ebenfalls deutlich verschärft, aber der Vorteil liegt in einer höheren Exponierung und Liquidität an den Kapitalmärkten.



Das klingt vielleicht alles edel, aber warum hat Spiegel am selben Tag die Investoren angelogen?

Eine kleine Lüge ...

Auf der gleichen Konferenz bestätigte Spiegel, dass der Absatz von Spectacles seit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...