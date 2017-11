Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, hat eine Annäherung in den laufenden Sondierungsverhandlungen bei der Flüchtlingspolitik nicht ausgeschlossen. Zu dem Thema würden gerade ganz viele Einzelgespräche stattfinden, in denen man versuche, sich anzunähern, sagte Keller am Freitag dem Fernsehsender n-tv.

"Ich erwarte jetzt, dass wir zu einem Ergebnis kommen." Er sei nicht überrascht, dass die Wähler seiner Partei immer weniger hinter einer Jamaika-Regierung stehen. "Jamaika war ja nie eine Option gewesen, für die wir jetzt leidenschaftlich im Wahlkampf gekämpft hätten", so der Grünen-Politiker. Man hätte sich etwas anders gewünscht und vorgestellt.

"Die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden und deshalb sondieren wir sehr ernsthaft." So ein Ergebnis brauche aber Bewegung von allen Seiten. Er sei gespannt auf die nächsten Tage und würde sich freuen, wenn man auch mal eine Bewegung der CSU sehen würde.