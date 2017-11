Bad Marienberg - Ströer-Aktie: Starke Umsatz- und Gewinnzuwächse im Q3 - 1,5 Mrd. Euro-Konzernumsatz in 2018 erwartet - Aktiennews Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, NASDAQ OTC-Symbol: SOTDF) entwickelt sich auch im dritten Quartal 2017 deutlich positiv und setzt den Erfolgskurs nachhaltig fort, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...