Gestern am späten Abend kamen die Quartalzahlen der Allianz (ISIN: DE0008404005). So recht begeistert konnte man nicht sein, obgleich das Unternehmen von Vornherein darauf hinwies, dass man sich bei Umsatz und Gewinn bereits auf einem sehr hohen Niveau befände. Solche vorsichtigen Statements passten zuletzt nicht in das Umfeld der Aktienmarkt-Rallye - viele dürften diese zu Jahresbeginn getätigten Aussagen vom Tisch gewischt haben, um jetzt wieder daran erinnert zu werden:

Ein Umsatzanstieg um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ist nicht umwerfend. Und dass das operative Ergebnis u.a. durch die Hurrikans in den USA von 3,0 Milliarden im Vorjahr auf jetzt 2,5 Milliarden zurückkam, ist zwar bei einer Versicherung nicht so wirklich überraschend … aber es stellt sich jetzt die Frage, ob die Marktteilnehmer ...

