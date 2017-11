Frankfurt - Von konjunktureller Seite steht heute das vorläufige Michigan Sentiment im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben für die wohl wichtigste Verbraucherumfrage in den USA seien in der Summe freundlich. Die rekordhohen Aktienindizes und der robuste Arbeitsmarkt würden für Unterstützung sorgen. Auch andere Umfrageergebnisse, wie der IBD/TIPP-Index und der Reuters-Ipsos-Wert seien gestiegen und würden eine erneute Stimmungsverbesserung möglich erscheinen lassen.

