Düsseldorf - Bei der heute in Brasilien zur Veröffentlichung anstehenden Inflation IPCA für Oktober zeichnet sich nach 2,5% im Vormonat mit von uns erwarteten 2,6% eine zunehmende Bodenbildung ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Unterschreiten des 4,5%-Ziels der Zentralbank und stabile Inflationserwartungen würden der Notenbank den Spielraum geben, ihre lockere Geldpolitik fortzusetzen. Die Analysten würden weitere Zinssenkungen auf 7,25% bis Ende 2017 und 7,00% per Ende kommenden Jahres erwarten. Voraussichtlich würden erneut fallende Renditen die hochverzinslichen Staatsanleihen des Landes für Anleger auch weiterhin attraktiv machen.

