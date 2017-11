Wow, lautete der erste kurze Kommentar der Commerzbank-Analysten zum angekündigten Aktienrückkauf der Allianz. Dessen Ankündigung verleiht der Aktie der Allianz am Freitag am Rückenwind. Die Notierung kletterte bereits im vorbörslichen Handel um rund ein Prozent nach oben. Der für das erste Halbjahr 2018 geplante Rückkauf in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro verdeutliche die starke Kapitalausstattung des Versicherers, erklärten die Analysten von RBC Capital. Die Zahlen zum dritten Quartal seien dagegen wie erwartet ausgefallen. Die Analysten der Commerzbank zeigten sich überrascht, denn es habe zuletzt Sorgen gegeben, dass die Allianz selbst das aktuelle, im Februar aufgelegte Rückkaufprogramm in Höhe von drei Milliarden nicht ganz umsetzen könne. Überhaupt gehört die Aktie mit einem Anstieg um mehr als 25 Prozent in diesem Jahr bislang zu den gut gelaufenen Werten im DAX. Dabei überwanden die Notierungen zuletzt mit einem seit Juli letzten Jahres langanhaltenden Aufwärtstrend, der derzeit zwischen 191,50 und 209,80 Euro beschrieben werden kann, die runde Zahl von 200 Euro und kletterten mit dem Hoch bei 204,50 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte 2002, erreichten also ein 15-Jahres-Hoch. Und das könnte nicht das letzte ...

