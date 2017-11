Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert gestartet. Nach den relativ ausgeprägten Verlusten vom Vortag deutet sich damit eine Stabilisierung an. Die Stimmung unter den Investoren wird in Händlerkreisen als weiterhin zuversichtlich beschrieben. Nach dem starken Lauf der Dividendenpapiere ist von "gesunden" Korrekturen die Rede. Es bestehe jedenfalls kein Grund zur Panik. So hat das Anlagekomitee der Credit Suisse ihre positive Einschätzung gegenüber Aktien aufgrund starker Konjunkturdynamik und positiver Gewinnentwicklung bekräftigt.

Die Vorgaben aus Übersee fallen allerdings verhalten aus. An der Wall Street habe die Verzögerung der US-Steuerreform auf die Stimmung gedrückt, hiess es. Da sich nun abzeichne, dass die vollmundigen Versprechen von US-Präsident Trump eventuell nur in abgespeckter Form umgesetzt werden könnten, gehe man an den heiss gelaufenen Börsen lieber auf Nummer sicher, heisst es in einem Kommentar von Axitrader. Am Nachmittag könnten die Daten zum Konsumentenvertrauen von der Uni Michigan Impulse bereithalten. Hierzulande stehen Richemont nach der Zahlenvorlage im Blick der Anleger.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.30 Uhr 0,06% höher bei 9'183,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,13% auf 1'493,10 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 10'529,68 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 16 im Plus und acht im Minus. Entsprechend ...

