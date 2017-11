Fortuna Silver Mines Inc. gab in dieser Woche die operativen und finanziellen Ergebnisse der zum 30. Juni 2017 geendeten drei Monate bekannt. Das Unternehmen verzeichnete demnach einen Nettogewinn von 10,3 Mio. $ bzw. 0,06 $ je Aktie, verglichen mit einen Gewinn von 10,2 Mio. $ bzw. 0,08 $ je Aktie in Q3 2016.



Der operative Cashflow belief sich vor Änderungen des nicht cashwirksamen Betriebskapitals auf 26,2 Mio. $ und ging damit gegenüber den 26,5 Mio. $ im Vorjahreszeitraum leicht zurück.



Die Einnahmen aus dem Verkauf betrugen im dritten Quartal 64,0 Mio. $, verglichen mit 65,2 Mio. $ im Vorjahreszeitraum.



Die Produktion erreichte im Septemberquartal 2.009.362 Unzen Silber und 13.412 Unzen Gold. Die All-In Sustaining Cash Costs nach Beiproduktgutschriften lagen bei 6,10 $ je zahlbarer Unze Silber.



