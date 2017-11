Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel kaum vom Fleck bewegt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.377,41 Punkten nach 3.377,25 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein marginales Plus von 0,16 Punkten.Konjunkturseitig hat die französische Industrie im September etwas stärker als erwartet zugelegt. Die Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...