Derzeit gibt es Zerfallserscheinungen in dem Kabinett um May. Um pro-europäische Arbeiter in der eigenen Partei auf Linie zu bringen, will die Premierministerin einen Vorstoß: ein festgeschriebenes Brexit-Datum.

Die britische Premierministerin Theresa May will das Datum des EU-Austritts ihres Landes per Gesetz festschreiben. Das machte May in einem Gastbeitrag in der britischen Tageszeitung "The Telegraph" am Freitag deutlich. "Das Vereinigte Königreich wird die EU am 29. März 2019 um 23 Uhr britischer Zeit verlassen", schrieb May. Dieser Satz solle auf dem ...

