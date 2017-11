Schuhverkäufer setzen auf soziale Medien, Lebensmittel gibt es online und künftig könnten uns Roboter beim Einkauf helfen. Die Kunden empfinden die künstlichen Helfer schon heute als Bereicherung, zeigt eine neue Studie.

Aus hundert Kilometern Entfernung per Knopfdruck das Haus vorheizen, bevor eine Stunde später das Auto selbst in die enge Parklücke manövriert: Dass nicht schon viel mehr Menschen ein ferngesteuertes Zuhause oder ein intelligentes Auto besitzen, dürfte eher an den hohen Kosten als an mangelnder Akzeptanz der intelligenten Technik liegen. Wie wäre die Welt, wenn die Technologie der Zukunft aussähe wie ein Mensch?

Noch begegnet man diesen humanoiden Robotern eher selten im täglichen Leben. Doch es gibt sie bereits: Seit November 2016 rollt Paul bereits durch die Gänge der Ingolstädter Saturn-Filiale. Seit September ist der vom Fraunhofer-Institut entwickelte Roboter auch in einem Schweizer Mediamarkt anzutreffen. In Zukunft sollen auch Märkte in Hamburg und Berlin von dem elektronischen Verkaufsassistenten unterstützt werden.

Und auch in den Supermärkten ziehen die Roboter ein. In einer Edeka-Filiale in Fürth hilft Pepper, ein humanoider Roboter des japanischen Herstellers Softbank, den Kunden beim Einkauf. Er soll den Ausflug in den Supermarkt zum Erlebnis machen, Kostproben anbieten, Kunden unterhalten und sie zu den gesuchten Produkten begleiten. Die Investition könnte sich lohnen, wie Doktorand und Berater Patrick Meyer in der Feldstudie "Robotics in Retail", einem gemeinschaftlichen Promotionsprojekt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Unternehmensberatung elaboratum, zeigt.

Er untersuchte in einer ersten Feldstudie die Akzeptanz von humanoiden Robotern im Einzelhandel. Denn besonders im stationären Geschäft könnten diese wieder zu mehr Besuchen von Kunden führen, die zu immer größerer Zahl online einkaufen. Für stationäre Händler sei es deshalb besonders wichtig, das enorme Potenzial der Digitalisierung zu entfalten, neue Entertainment-Strategien zu entwickeln und für innovative Einkaufserlebnisse zu sorgen, um das Geschäft mit neuen Ideen voranzutreiben, betont Meyer. Voraussetzung ist aber, dass die Kunden der ganzen Sache positiv gegenüber stehen.

Das testete Meyer eine Woche lang im Stuttgarter Einkaufszentrum "Das Gerber" unter Realbedingungen. Der 1,20 Meter große und 28 Kilo schwerer Roboter Pepper bewegte sich mit seinen großen dunklen Augen und ...

