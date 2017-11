Uber CEO Travis Kalanick oder Hollywood Mogul Harvey Weinstein - die Seximus-Debatte dominiert die Medien und kein Tag vergeht, ohne dass in den USA ein weiteres Opfer an die Öffentlichkeit geht. In Amerika scheint der Bann gebrochen zu sein, in anderen Teilen der Welt verhält es sich noch verdächtig ruhig. Wie lange noch?

Scham und Schande - während für die Opfer von sexuellen Übergriffen endlich die Zeit gekommen ist, sich als solche zu outen, drohen den Tätern nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern - je nach Schwere des Vergehens - auf einen Schlag zudem ein irreparabler Reputationsschaden und damit verbunden das Ende von Karriere, Geld, Glanz und Ruhm. Da spielt es auch keine Rolle, wenn wie bei dem Regisseur Roman Polanski die Vergewaltigungsvorwürfe ...

