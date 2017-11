Nach den Verlaufshochs aus November 2015 mit einem Rekordhoch von 64,49 Euro schlug die Stoeer-Aktie zunächst in eine kurzfristige Konsolidierung zurück auf das Niveau von 34,25 Euro ein. Im Dezember abgelaufenen Jahres konnte schließlich eine Trendwende etabliert werden und die Aktie bis in den Widerstandsbereich von 58,59 Euro vordringen. Seither aber hält sich das Wertpapier in einer Seitwärtskonsolidierung darunter auf und testete diesen Bereich mehrfach, jedoch erfolglos. Nach den heute veröffentlichten Quartalszahlen könnte aber aufgrund der positiven Stimmung zu dem Unternehmen ein erneuter Ausbruchsversuch starten und womöglich mit einem Erfolg gekrönt werden. Das bietet interessierten Investoren daher gute Handelschancen, die an dieser Stelle nicht ungenutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...