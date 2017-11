Düsseldorf - In den USA lag das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan im Oktober mit 100,7 Punkten erstmals seit Anfang 2004 wieder im dreistelligen Bereich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im November sollte das Umfrageergebnis vor dem Hintergrund der unverändert robusten Arbeitsmarktverfassung sowie der Aussicht auf eine Steuerreform - das US-Repräsentantenhaus könnte bereits in der kommenden Woche mit seiner Billigung einen ersten Schritt zur Verabschiedung der von Präsident Donald Trump geplanten Steuerreform unternehmen, bevor sich der Senat mit dieser Reform befassen werde - weiter auf 101,0 Punkte zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...