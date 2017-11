Berlin/Straßburg (ots) - Paradise Papers, Asylreform, Antidumping-Regeln der EU, Online-Shopping, LUX-Filmpreisgewinner 2017, Verkehrssicherheit, Rechtsstaatlichkeit in Polen und Malta, Treuhandfonds für die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau und vieles mehr



Im Rahmen seiner Plenartagung vom 13. bis 16. November 2017 wird das Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen beraten:



LUX-Filmpreis: Verkündung des Gewinners in Straßburg



Der diesjährige Gewinner des Lux-Filmpreises wird am Dienstag, den 14. November von Parlamentspräsident Antonio Tajani bei einer Zeremonie in Straßburg verkündet. Die Finalisten sind: "BPM" (Beats per minute, Frankreich) von Robin Campillo, "Sámi Blood" (Schweden, Norwegen, Dänemark) von Amanda Kernell und "Western" (Deutschland, Bulgarien, Österreich) von Valeska Grisebach.



Antidumping: Neue Vorschriften zum Schutz von Arbeitsplätzen und Industrie



Die Abgeordneten werden über neue Vorschriften zum Schutz vor gedumpten und subventionierten Einfuhren aus nicht zur EU gehörenden Ländern debattieren und abstimmen (Dienstag/Mittwoch).



Online-Shopping: Stärkung des Verbraucherschutzes



Die Abgeordneten werden am Dienstag über EU-weite Vorschriften zum besseren Schutz der Verbraucher vor Betrug und zur schnelleren Erkennung unseriöser Geschäftemacher diskutieren und abstimmen.



Verkehrssicherheit: Einbau von Fahrerassistenzsystemen soll Pflicht werden Neue Vorrichtungen zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit sollten serienmäßig eingebaut werden. Das werden die Abgeordneten am Montag erwartungsgemäß fordern und am Dienstag abstimmen.



Rechtsstaatlichkeit in Polen: Debatte und Entschließung



Das Parlament wird bewerten, wie der Dialog mit der polnischen Regierung über die Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie vorankommt, und am Mittwoch über eine entsprechende Entschließung abstimmen.



Rechtsstaatlichkeit in Malta



Nach der brutalen Ermordung einer Enthüllungsjournalistin werden die Abgeordneten über die Rechtsstaatlichkeit in Malta am Dienstag debattieren und am Mittwoch über eine Entschließung abstimmen.



Plenardebatte zu "Paradise Papers"-Enthüllungen



Die Enthüllungen der "Paradise Papers" und die versteckten Vermögen der Superreichen stehen am Dienstagmorgen im Zentrum einer Plenardebatte.



Asylreform: Verhandlungen mit EU-Regierungen über Dublin-Vorschriften



Das Parlament ist bereit, unverzüglich Gespräche über eine Überarbeitung des EU-Asylsystems aufzunehmen, wenn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kein Antrag auf eine Plenarabstimmung über das Mandat eingereicht wird.



Treuhandfonds für östliche Partner



Die Abgeordneten werden in einer Debatte am Dienstag voraussichtlich fordern, dass der Gipfel zur Östlichen Partnerschaft im November die Einrichtung eines Treuhandfonds für die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau beschließen soll (Abstimmung am Mittwoch).



Weitere Tagesordnungspunkte: http://ots.de/vnjxn



Weiterführende Informationen: Die gesamte Tagesordnung der Plenarwoche: http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und alle Pressekonferenzen im Livestream: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule Webseite des Audiovisuellen Dienstes des EP (EN): http://audiovisual.europarl.europa.eu/ Aktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter: https://www.twitter.com/Europarl_DE und https://www.twitter.com/EPinDeutschland Der November-Newsletter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland: http://ots.de/vGKgT



OTS: Europäisches Parlament newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106967 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106967.rss2



Pressekontakt: Kontakt: Judit HERCEGFALVI | Presseattachée | Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland Mobil: +49 177 323 5202 | Telefon: (+49) 030 - 2280 1080 | E-Mail: judit.hercegfalvi@ep.europa.eu



Armin WISDORFF| Pressereferent | Europäisches Parlament Brüssel/ Straßburg Mobil: +32 498 98 13 45 | Telefon in Brüssel: (+32) 2 28 40924 | Telefon in Straßburg: (+33) 3 881 73780 E-Mail: presse-DE@europarl.europa.eu