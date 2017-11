EU-Staaten wie Polen, Schweden und Litauen fordern mehr europäische Mittel für den Kampf gegen Propaganda- und Desinformationskampagnen von Ländern wie Russland.

Die Außenminister einiger EU-Länder haben sich in einem Brief an die EU-Außenbeauftrage Federica Mogherini zur Bedrohung durch Propaganda geäußert. Es gebe Versuche "externer Akteure", Misstrauen und Unzufriedenheit gegenüber der demokratischen Gesellschaftsordnung zu schüren und die Einheit der EU zu schwächen, schreiben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...