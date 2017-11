Der Starinvestor denkt nicht ans Aufhören. Aber er wird nächstes Jahr 88. Die Spekulation um die Nachfolge an der Spitze seiner Investment-Holding Berkshire Hathaway läuft. Was Anleger jetzt erwartet.

Er ist es wirklich. Omaha/Nebraska, Donnerstag, 8.20 Uhr. Ein silberner Fünftürer biegt auf die Zufahrt der McDonald's-Filiale zwischen Dodge Street und Farnam Street. Der Fahrer, ein kleiner, grauhaariger Mann im grauen Jackett, bestellt. Die rot gekleidete McDonald's-Mitarbeiterin beugt sich zu ihm herunter. Warren Buffett reicht ihr einen Schein durchs Fenster und nimmt seine braune Tüte mit dem Frühstücks-Sandwich entgegen.

Der viertreichste Mann und berühmteste Investor der Welt ist zwar an der Konkurrenz beteiligt - seine Holding Berkshire Hathaway hält 0,3 Prozent an der Burger-King-Mutter Restaurant Brands. Aber Warren Buffett, 87, liebt Kontinuität, im Alltag und bei seinen Investments.

Wohl kein börsennotiertes Unternehmen ist so stark von der Lebensleistung eines Einzelnen geprägt wie Berkshire Hathaway, die Buffett seit 1962 groß gemacht hat, durch den Kauf von Unternehmen, "die so wunderbar sind, dass ein Idiot sie führen könnte - denn früher oder später wird es einer tun".

Berkshire Hathaway, ein komplexes Gebilde aus rund 90 nicht börsennotierten Unternehmen und 50 Aktienbeteiligungen lässt sich nicht von Idioten führen. Das Konglomerat trägt vor allem die Handschrift Buffetts, allenfalls noch die seines Partners Charlie Munger, 93. Auch wenn Buffett nach einer 2012 überstandenen Krebserkrankung als gesund gilt - und überhaupt nicht als amtsmüde -, so stellen Aktionäre doch die Frage: Was wird aus Berkshire Hathaway, wenn Buffett einmal nicht mehr am Steuer sitzt? Hat er Vorkehrung getroffen, dass nicht eines Tages Idioten sein Lebenswerk zugrunde richten?

Die einzelnen Beteiligungen hätten hervorragende CEOs, "aber die Nachfolgefrage ist das Hauptrisiko, denn Buffett ist ein Synonym für Berkshire", warnt Sarah DeWitt, Analystin bei JP Morgan. In der Post-Buffett-Ära könne es längere Zeit Druck auf die Aktie geben. "Letztlich wäre dies aber eine Kaufgelegenheit, die Gewinne der Berkshire-Beteiligungen bleiben stark", glaubt sie. "Ein extrem fallender Kurs könnte für uns bedeuten, dass wir unsere Positionen in Berkshire sogar aufstocken", sagt Frank Fischer, Chef des Vermögensverwalters Shareholder Value Management, der nach Buffett-Prinzipien anlegt.

Das tun auch in Deutschland viele. Fischer, die Fondsmanager Hendrik Leber von Acatis und Martin Wirth von Frankfurt Performance Management gehören zu einer ...

