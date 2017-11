Der Anlagestil von Warren Buffett ist einmalig. Aber jeder Anleger kann mitgehen. Welche Aktien der Investmentlegende jetzt lohnen.

Fast drei Jahre lang belauerten Warren Buffett und sein Partner Ted Weschler Store Capital. Das Unternehmen aus Scottsdale in Arizona vermarktet erfolgreich Geschäftsimmobilien. Im Frühjahr aber kam die Aktie unter Druck. "Bei Anlegern ging die Angst um, wir hätten mit unseren Immobilien ein konsumnahes Geschäft", sagte Store-Chef Christopher Volk - und das sei empfindlich gegen die Angriffe von Amazon. Store aber vermietet an Vorschulen oder Pflegedienste - vom Internet droht keine Gefahr. Als Store-Aktien kurz vor einem Allzeittief waren, rief Ted Weschler in Scottsdale an und stieg mit 9,8 Prozent ein. Als am nächsten Tag die Nachricht von Buffetts Einstieg über die Ticker ging, sprangen Store um zehn Prozent. Die Aktie hat noch Potenzial: Bietet sie doch eine gute Mischung aus starker Marktposition, Rentabilität und hoher Dividende.

Buffetts Reich besteht aus zwei Parts: Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, die sich meist komplett in der Hand seiner Holding Berkshire Hathaway befinden, und Aktien. Kern bei den Beteiligungen sind Rückversicherer General Re und Geico. Dazu kommen der Eisenbahnkonzern BNSF und der Energieversorger BHE. Daran angedockt sind indirekte Beteiligungen. So gehört etwa die deutsche Lanxess zu drei Prozent zu General Re. Am chinesischen Fahrzeugkonzern BYD hält Berkshire über die Tochter Midamerican Energy acht Prozent. Beide sind vielversprechend: Lanxess ...

