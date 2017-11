Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Protect Last Minute (ISIN DE000PR8EVL9/ WKN PR8EVL) der BNP Paribas auf die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) vor.Nach dem durch die Energiewende verursachten langjährigen Kursverfall der deutschen Versorgeraktien habe die RWE-Aktie im Verlauf der vergangenen zwölf Monate enormes Aufholpotenzial gehabt. Im gleichen Zeitraum, in dem der DAX-Index um beachtliche 25 Prozent an Wert gewonnen habe, habe der Kurs der E.ON-Aktie um 66 Prozent und jener der RWE-Aktie sogar um 72 Prozent zugelegt.

