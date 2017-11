Zur Vor-Weihnachtszeit bei den Klöstern im Klösterreich



Straß im Straßertale (ots) - Um die Vorweihnachtszeit erlebnisreich, aber auch besinnlich und bewusst erleben zu können, laden die Klöster, Orden und Stifte von Klösterreich zu ihren Adventangeboten ein. Adventmärkte, Krippenausstellungen, Konzerte, Turmblasen, Glockenspiel, Gregorianische Choräle oder Fastenangebote und stille Wochenenden stimmen die Gäste auf das Weihnachtsfest ein.



Die Plattform Klösterreich bietet mit ihren Klöstern unter dem Motto "Kultur-Begegnung-Glaube" viele Angebote zum Entdecken, Eintauchen und Erleben in Österreich und Bayern an.



Adventmärkte finden in Niederösterreich in den Klöstern Herzogenburg, Lilienfeld, Göttweig, Klosterneuburg, Seitenstetten, Heiligenkreuz und Geras sowie in Bayern in der Abtei Waldsassen statt. Krippenausstellungen sind im Stift Rein und "Lebkuchenhäuser und Weihnachtskrippe" im Stift Zwettl zu bewundern. Zu Seminaren wird im Stift St. Lambrecht ("Achtsam ankommen im Advent" und "Heilende, heilige Zeit") und im Stift Schlägl beim Kennenlernen Gregorianischer Choräle, im Kloster Wernberg zum "Tag der Besinnung" und bei den Marienschwestern vom Karmel im Kurhaus Bad Kreuzen zu "Exerzitientagen im Advent" eingeladen. Fasten und Gesundheit wird im Stift Altenburg mit einer Fastenwoche und bei den Marienschwestern vom Karmel in ihrem Kurhaus Bad Mühllacken bei einem "Winterabend im Kräutergarten" angeboten.



Festliches und Fröhliches ist bei Konzerten der Sängerknaben im Stift St. Florian und im Stift Altenburg zu erleben. Das Stift Melk lädt zu Advent- und Weihnachtsliedern von Chören aus Österreich und Kalifornien und im Stift Herzogenburg lädt der Motettenchor zum Adventkonzert ein. Das Stift Kremsmünster hat einen musikalischen Advent-Höhepunkt am Stiftertag und Frater Martin Anderl lädt mit dem Chor der Stiftsmusik Stams in das Tiroler Kloster Stams ein.



Zwtl.: Klösterreich-Gutschein als Weihnachtsgeschenk



Oft sucht man für Weihnachten ein besonderes Geschenk: der Klösterreich-Gutschein ist gut geeignet, jemandem eine besinnliche und ruhige Zeit im Kloster zu schenken. Der Beschenkte kann frei wählen, wofür er den Gutschein einlösen möchte: für Kloster-Aufenthalte, Eintrittskarten oder Produkte aus dem Klosterladen (Bestellungen im Internet unter [http://www.kloesterreich.at/gutschein/] (http://www.kloesterreich.at/gutschein/)).



Die Broschüre "Kultur-Begegnung-Glaube" ist kostenfrei erhältlich bei der Klösterreich-Geschäftsstelle, Hermann Paschinger, AUSTRIA, 3491 Straß im Straßertale, Straßfeld 333, Tel. +43 (0)2735 5535-0, [info@kloesterreich.at] (mailto:info@kloesterreich.at), [www.kloesterreich.com] (http://www.kloesterreich.com), [www.facebook.com/kloesterreich] (http://www.facebook.com/kloesterreich).



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Klösterreich ITA Hermann Paschinger +43 2735 5535-0 info@kloesterreich.at www.kloesterreich.at http://www.facebook.com/kloesterreich



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6395/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Klösterreich newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70045 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70045.rss2