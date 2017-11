Bern (ots) - Dank der langfristigen Finanzierungen durch den Swiss

Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) konnten seit 2005

575'000 Stellen neu geschaffen oder erhalten werden - Stellen, welche

die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden gewährleisten und

ihnen berufliche Perspektiven bieten. Dem Thema «Mehr und bessere

Arbeitsplätze» ist der neu publizierte Wirkungsbericht 2016 gewidmet.



Eine Arbeitsstelle ist der beste Weg aus der Armut. Der

Privatsektor in Entwicklungs- und Schwellenländer hat aber oft

unzureichenden Zugang zu Kapital, um zu wachsen und Stellen zu

schaffen. SIFEM gewährt langfristige Finanzierungen an kleine,

mittlere und andere schnell wachsende Unternehmen in Entwicklungs-

und Schwellenländern. Diese Finanzierungen helfen, menschenwürdige

Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und die Armut zu

reduzieren.



SIFEM tätigt alle Investitionen mit dem Ziel, messbare

Entwicklungseffekte zu erzielen. Fokussiert wird dabei auf die

geografischen Prioritäten der schweizerischen

Entwicklungszusammenarbeit. Dies erlaubt es, die

Unterstützungsmassnahmen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO)

und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zu

ergänzen.



Der aktuelle SIFEM-Wirkungsbericht 2016 bietet anhand von

konkreten Beispielen einen Einblick, wie die SIFEM-Investitionen

nachhaltige Entwicklungseffekte generieren. Der Fokus liegt auf dem

Thema «Mehr und bessere Arbeitsplätze», ein Schwerpunkt der

wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz. SIFEM

unterstützt die Firmen mit Finanzierung, verpflichtet diese aber

gleichzeitig, die Arbeitsplätze aufzuwerten: Die Unternehmen müssen

die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeitenden am Arbeitsplatz

garantieren, und sie müssen ihnen die Möglichkeit bieten, sich

beruflich weiterzuentwickeln. Die Zahl der Arbeitsplätze im

SIFEM-Portfolio erhöhte sich zwischen 2015 und 2016 um 13 Prozent.

Das Länderbeispiel Tunesien zeigt, wie gross die Herausforderungen

sind und welchen Beitrag SIFEM in diesem Land leistet. So hat SIFEM

in Tunesien über 14'000 Stellen geschaffen oder erhalten.



SIFEM wird vom SECO beaufsichtigt. Deren Direktorin

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch zeigt sich erfreut über die

Ergebnisse der SIFEM-Investitionen: «Es ist wichtig, Menschen aus der

Arbeitslosigkeit oder dem informellen Sektor in den regulären

Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen ein Einkommen und berufliche

Perspektiven zu geben. Bei all meinen Besuchen von SIFEM

Portfolio-Unternehmen haben mich die Motivation und Begeisterung der

Menschen beeindruckt.»



Der Wirkungsbericht 2016 kann auf www.sifem.ch eingesehen werden.



