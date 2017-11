Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Grundsatzrede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer gemeinsamen Pressekonferenz gelobt. "Deine Rede in Lissabon ist in Deutschland nicht nur beachtet worden", sagte Steinmeier am Freitag zu Macron.

Deutschland wisse sehr wohl, dass es mutig gewesen sei, auch Vorschläge für die Zukunft von Europa "auf den Tisch" zu legen. Er sei sich sicher, dass der Schwung von Macrons Rede von der neuen Bundesregierung aufgenommen werde. Beide Länder seien sich der Verantwortung für die Entwicklung der EU bewusst. "Vielleicht ist es gerade jetzt wichtig, auch die Öffentlichkeit, unser nationale Bevölkerungen, nochmal daran zu erinnern, wo wir eigentlich herkommen", so der Bundespräsident.

In der Rede im September hatte Macron an der Pariser Universität Sorbonne Vorschläge genannt, wie Europa vorangebracht werden könne. Unter anderem hatte er einen EU-Finanzminister gefordert.