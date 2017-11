FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1435 (1428) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENEWI PRICE TARGET TO 93 (88) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1550 (2250) PENCE - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 810 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SUPERGROUP PRICE TARGET TO 2050 (1850) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BURBERRY TO 'UNDERPERFORM' (MP) - TARGET 1400 (1600) PENCE - CITIGROUP INITIATES IQE WITH 'BUY' - TARGET 195 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES HALFORDS GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 295 (310) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1285 (1170) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 880 (790) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.03% TO 7486 (CLOSE: 7484.10) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 390 PENCE - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 270 (302) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 774 (666) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PENDRAGON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 25 (55) PENCE - JEFFERIES RAISES CYBG PRICE TARGET TO 294 (254) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1710 (1820) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SERCO GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 100 (120) PENCE - LIBERUM RAISES VOLEX GROUP PRICE TARGET TO 95 (70) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES CARILLION WITH 'SELL' - TARGET 5 PENCE - RBC CAPITAL RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1300 (1275) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BURBERRY GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TP 1800 (2110) PENCE - UBS CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3350 (3300) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob