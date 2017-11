Knettenbrech & Gurdulic will in Wiesbaden ein Ersatzbrennstoff-Kraftwerk errichten. Das sagte gestern Geschäftsführer Steffen Gurdulic im Gespräch mit EUWID. Das Kraftwerk soll unter anderem Fernwärme in das Wiesbadener Fernwärmenetz einspeisen. In Betrieb nehmen will Knettenbrech & Gurdulic die Anlage in etwa drei bis dreieinhalb Jahren. Zuletzt wurden in der Branche Gerüchte lauter, in der hessischen ...

