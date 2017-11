Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hält nach eigenen Angaben eine Entscheidung über eine Jamaika-Koalition schon vor dem bisher anvisierten 16. November für möglich. Es gehe nun "nicht mehr um die Sammlung von Unterschieden, sondern um den Versuch, die Unterschiede zu überbrücken", sagte Lindner bei seinem Eintreffen zu den Sondierungsgesprächen am Freitag in Berlin. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir möglicherweise schon vor Ende der nächsten Woche eine klare Einschätzung haben, ob man es überbrücken kann oder nicht", erklärte er.

"Ich finde, es muss nicht immer so sein, dass man erst in den frühen Morgenstunden am allerletzten Tag weiß, ob man zusammenkommt oder nicht", meinte Lindner. "Das ist schon in den nächsten Tagen für uns absehbar." In den Gesprächen komme man jetzt "auf die Zielgerade". Als wichtige Punkte für seine Partei nannte er eine stärkere Rolle des Bundes im Bildungssystem, ein Einwanderungsgesetz, die "Zukunft des Soli" und marktwirtschaftliche Lösungen zur Klimapolitik.

Die Verhandler von Union, FDP und Grünen wollen am Freitag erste Beschlüsse in zentralen Fragen fassen. Dazu tagen sie in unterschiedlichen Zusammensetzungen, auch in der großen Sondierungsrunde. Es soll außerdem zu einem Treffen der Parteivorsitzenden kommen. Expertengruppen sollten zuvor Vorlagen zu den einzelnen Themenblöcken erarbeiten. In den bisherigen Sondierungen hatten sich die Bereiche Finanzen, Migration, Klimaschutz und Verkehrspolitik als besonders strittig gezeigt.

Am Anfang der Woche hatten die Grünen aber überraschende Kompromissbereitschaft in zentralen Fragen gezeigt. Grünen-Chef Cem Özdemir hatte signalisiert, nicht mehr auf einem Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 zu bestehen, und von einem nur noch "schrittweisen" Kohleausstieg gesprochen. Lindner hatte dies ausdrücklich begrüßt und war seinerseits von der Forderung der Liberalen nach einer großen Steuerreform abgerückt. Die FDP will aber eine Abschaffung des Solidaritätszuschlages in dieser Legislaturperiode. Zuvor hatte sie dies allerdings für 2019 gefordert.

