Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens nach dem Ausblick auf 2018 von 126,50 auf 121,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dieser bringe Herausforderungen sowohl im Kraftswerksbau als auch beim Bau von Windkraftanlagen und bei der Automatisierung in der Industrie mit sich, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Freitag. Das Kraftwerksgeschäft stehe vor einer strukturell veränderten Nachfrage, was Anpassungen der Kapazitäten erfordere./bek/stb Datum der Analyse: 10.11.2017

AFA0064 2017-11-10/11:29

ISIN: DE0007236101