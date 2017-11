Die in diesem Jahr bereits gut gelaufenen Aktien von Ströer bereiten den Anlegern weiter Freude: Da der Werbevermarkter nach einem erfolgreichen dritten Quartal nun optimistisch in die Zukunft blickt, zogen die Papiere am Freitagvormittag auf bis zu 59,95 Euro an und erreichten damit den höchsten Stand seit rund 2 Jahren. In den vergangenen...

