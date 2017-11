Als die CME in Chicago vor wenigen Wochen erstmals einen Future auf den Bitcoin ankündigte, wurde dies an den Bitcoin-Marktplätzen begeistert aufgenommen. Langfristig wird so der Bitcoin-Handel für Großinvestoren greifbar und die Kryptowährung in die erste Börsenliga gehoben. Nun wird der Bitcoin-Future konkret, wie Sie bei Boerse.ARD nachlesen können. Wie ein Future konkret funktioniert, kann man im ...

