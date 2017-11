Bonn - Trotz schwacher Aktienmärkte war der Rentenmarkt gestern überwiegend durch Renditeanstiege geprägt, so die Analysten von Postbank Research. Offensichtlich seien die aus Aktien abfließenden Gelder dementsprechend nicht in Staatsanleihen umgeschichtet worden. In Europa hätten sich die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen überwiegend um jeweils rd. sechs Basispunkte gegenüber dem Vortag erhöht.

