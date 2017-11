FRANKFURT (Dow Jones)--Bei dem Versicherungskonzern Talanx gibt es einen Führungswechsel. Vorstandschef Herbert Haas wird seinen Posten im kommenden Jahr nach zwölf Jahren abgeben und nach der Hauptversammlung im Mai die Führung des Aufsichtsrates von Wolf-Dieter Baumgartl übernehmen, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte.

Sein Nachfolger wird Torsten Leue, der im Talanx-Vorstand für das internationale Geschäft mit Privat- und Firmenkunden verantwortlich ist.

Der derzeitige Chefkontrolleur Baumgartl werde sich bei der Hauptversammlung am 8. Mai 2018 nicht mehr zur Wahl stellen. Der 63 Jahre alte Haas werde auf Wunsch des Mehrheitsaktionärs HDI V.a.G für den Aufsichtsrat kandidieren und nach seiner Wahl den Vorsitz des Gremiums anstreben. Der HDI Verein auf Gegenseitigkeit hält 79 Prozent an Talanx.

Neuer Vorstandsvorsitzender der Talanx AG wird Torsten Leue (51). Er gehört dem Gremium seit 2010 an. Den Job als Vorstandsvorsitzender der Talanx International AG tritt er an Sven Fokkema ab, der dort bislang das Europageschäft verantwortet. Fokkema wurde in den Vorstand der Talanx AG berufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/chg

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 05:12 ET (10:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.