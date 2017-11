Auch nach mehr als achteinhalb Jahren Rally sehen Anlageprofis und institutionelle Investoren noch kein Ende in Sicht. Auch im Anlagejahr 2018 wollen sie daher stark in Aktien investieren. Aber auch alternative Anlagen sind gefragt.

Noch vor wenigen Tagen ist der Dax auf ein neues Allzeithoch bei 13.526 Punkten geklettert. Doch seitdem sind die Kurse deutlich abgebröckelt. Nach der mehr als achteinhalb Jahren andauernden Rally an den Aktienmärkten fragen sich nun viele Anleger, ob das nun der Start einer Korrektur ist. "Die Frage, ob ich jetzt noch schnell Aktien verkaufen soll, ist typisch für Privatanleger. Institutionelle Investoren stellen sich diese nicht", betonte jedoch Stefan Hloch aus dem Vermögensmanagement von Eon bei einer Podiumsdiskussion des Fondshauses Lupus Alpha am Donnerstag in Frankfurt.

Anleger sollten seiner Meinung nach lieber langfristig investieren. Sich über den richtigen Zeitpunkt für den Ein- oder Ausstieg am Aktienmarkt Gedanken zu machen, sei Zeitverschwendung.

Ähnlich sieht es Dieter Lehmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Volkswagen Stiftung: "Wir haben den Aktienanteil im Portfolio in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut auf nun 34 Prozent. Eine Reduzierung der Aktienquote ist nicht geplant, auch wenn es an den Märkten immer wieder Rücksetzer geben kann." Unabhängig davon bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...