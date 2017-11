Der künftige Mobilfunkstandard 5G verspricht eine enorme Leistungssteigerung in der drahtlosen Kommunikation - mit bis zu zehn Gigabit pro Sekunde. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die vorhandenen Frequenzbänder in Zukunft nicht ausreichen werden, um die steigende Nachfrage nach stabiler drahtloser Kommunikation zu bedienen. Vor diesem Hintergrund arbeiten Forscher des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF gemeinsam mit Wissenschaftlern des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts (HHI) und weiteren Kooperationspartnern aus Industrie und Forschung im Rahmen des EU-geförderten Projekts Terranova bereits am übernächsten Mobilfunkstandard 6G. Ziel ist es, eine Netzverbindung im Terahertz-Frequenzbereich zu ermöglichen, die so stabil ist, dass Daten auch drahtlos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Gigabit pro Sekunde transportiert werden können. Von der Glasfaser in die Luft

Eine Möglichkeit, hohe Datenraten zur Verfügung zu stellen, liegt im Ausbau des Glasfasernetzes. Das ist mit hohen Kosten verbunden und löst andererseits nicht die Herausforderung, mobile Geräte mit hohen Datenraten zu versorgen. Dementsprechend verfolgen die Fraunhofer-Forscher einen anderen Ansatz: Sie suchen nach Möglichkeiten, die Glasfasertechnologie mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...