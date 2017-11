Als EU-Flaggschiffprojekt wird das Vorhaben in den kommenden drei Jahren von der Europäischen Kommission mit 10 Millionen Euro gefördert. Alle 120 bis 180 Kilometer auf dem Weg von Norwegen nach Italien ist der Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge geplant.Bis 2020 wollen Eon und Clever in sieben europäischen Ländern ein Netz von 180 ultraschnellen Ladepunkten für Elektrofahrzeuge aufbauen. Das Netz aus 180 ultraschnellen Ladepunkten werde Norwegen mit Italien verbinden, teilte der deutsche Energiekonzern am Freitag mit. Das Vorhaben sei ein EU-Flaggschiffprojekt und erhalte eine Förderung ...

