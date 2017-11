Das Investitionsvolumen wird sich nach einer Erhebung voraussichtlich um gut 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Während die Landwirte jeweils rund 290 Millionen Euro für Photovoltaik und Windkraft ausgeben, sind es 810 Millionen Euro für Biogas.Die Talsohle scheint durchschritten. In diesem Jahr haben die Landwirte in Deutschland wieder mehr in erneuerbare Energien investiert. Insgesamt werde ein Investitionsvolumen von 1,39 Milliarden Euro erwartet, hieß es am Freitag von Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) unter Berufung auf eine Erhebung des Forschungsinstituts Produkt+Markt. Dies ...

