FMW-Redaktion

Wohl nicht umsonst sagt man, dass die Aktienmärkte gelegentlich eine etwas lange Leitung hätten - sie bemerken häufiger vorausliegende Eisberge erst dann, wenn sie dagegen prallen. Und der Eisberg, der plötzlich in den Fokus der Wall Street gerückt ist, ist der Markt für hochrentierliche Anleihen (High Yield Bonds), im Volksmund auch als "Junk Bonds" bezeichnet, weil diese Anleihen ein eher schlechtes Rating haben und daher als riskant gelten. Wer in Junk Bonds investiert, fordert einen höheren Risikoausgleich, will also höhere Renditen erzielen - was wiederum in einem Nullzins-Umfeld eine Art Volkssport unter Investoren geworden ist.

Normalerweise laufen Aktienmärkte und Junk Bonds eher parallel, da sie ein Ausdruck sind für die Risikobereitschaft der Investoren: wer eine (ökonomisch) schlechte Zukunft fürchtet, kauft weder Aktien noch Junk Bonds, sondern sucht die (vermeintlich) sicheren Häfen.

Seit Mitte Oktober aber sind die Entwicklungen bei amerikanischen Junk Bonds und den US-Aktienmärkten stark auseinander gedriftet: die Risikoprämien, die Investoren für den Kauf dieser Bonds verlangen, sind stark nach oben gegangen, während die Aktienmärkte davon schlicht keine Notiz nahmen und weiter stiegen, hier sichtbar ...

