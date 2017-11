Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.11.2017 bis 17.11.2017



(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 13.11.2017 - Großhandelspreise, Oktober 2017 - Wärmeversorgung, Jahr 2016 - Zur Weltklimakonferenz in Bonn (6.-17.11.): Umsatz mit Klimaschutzgütern, Jahr 2015



Dienstag, 14.11.2017 - Verbraucherpreisindex (Inflationsrate) und HVPI, endgültiges Ergebnis, Oktober 2017 - Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2017 - Insolvenzen, August 2017 - Zur Weltklimakonferenz in Bonn (6.-17.11.): Verwendung von Kältemitteln (Treibhausgase), Jahr 2016 Zahl der Woche (11 Uhr): - Ausstattung privater Haushalte mit Kaffeevollautomaten, Jahr 2017



Mittwoch, 15.11.2017 - Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe, September 2017 - Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2016 - Flächenerhebung, Stichtag: 31.12.2016 - Zur Weltklimakonferenz in Bonn (6.-17.11.): Umweltsteuern in Deutschland, Jahr 2016



Donnerstag, 16.11.2017 - Erwerbstätigkeit, detaillierte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen; nach Wirtschaftszweigen WZ 2008), 3. Quartal 2017 - Investitionen im Produzierenden Gewerbe, Jahr 2016 - Integrationsindikatoren, 2005-2016 - Zur Weltklimakonferenz in Bonn (6.-17.11.): Primärenergieverbrauch in Deutschland, 2014-2016



Freitag, 17.11.2017 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Jahr 2016 - Umsatz im Gastgewerbe, September 2017 - Baugenehmigungen, Januar-September 2017 - Zur Weltklimakonferenz in Bonn (6.-17.11.): Emissionen im Bereich der Landnutzung, Jahr 2015



