- Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie - Neue Projekte bei den Reimanns - Sendetermin: Montag, 13. November 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II



Konny und Manu auf amerikanischen Abwegen: In Austin besuchen sie ihre Tochter Janina und helfen ihr beim Renovieren des neuen Nests. Natürlich packt Konny tatkräftig mit an - und steigt seinem Schwiegersohn dafür buchstäblich aufs Dach. Nach getaner Arbeit fahren die Reimanns weiter zu ihrem Sohn und halten an ihrem alten Haus. Doch hier hat sich viel verändert...



Hoher Besuch bei Tochter Janina: Konny und Manu möchten sich höchstpersönlich einen Eindruck von ihrem neuen Eigenheim verschaffen. Natürlich muss noch viel erledigt werden, doch was für Heimwerker Konny nach einer spannenden Herausforderung klingt, treibt Schwiegersohn Coleman die Schweißperlen auf die Stirn: In schwindelerregender Höhe schneiden die beiden Bäume zurecht. Ob das gut geht?



Nach getaner Arbeit geht es für die Familie ab in die City von Austin: Zwischen Street Art Galleries und der berühmten Fledermausbrücke lernen Konny und Manu die Stadt von einer ganz neuen Seite kennen.



Auf der Weiterfahrt zum Sohnemann erreichen die Reimanns schlechte Nachrichten: Jason wird sie dieses Mal nicht in Empfang nehmen. Doch das norddeutsche Powerpaar macht sich trotzdem auf den Weg - die Sehnsucht nach den Enkelkindern ist zu groß. Auf der Strecke liegt auch ihr altes Haus am Moss Lake - doch der Abstecher dorthin sorgt für verdutzte Gesichter...



"Die Reimanns" gibt es zeitgleich auch in Ultra HD bei UHD1, dem UHD-Kanal von HD Plus.



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



