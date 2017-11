Düsseldorf (ots) -



Haare sind Leben. Sie verkörpern unsere ganz persönliche Geschichte. Schnitt, Farbe und Style sagen viel über uns aus. Haare begleiten uns durch das Leben.



Auch wenn Haare schnell geschnitten sind, wachsen sie rasch nach und erzählen mit jedem Zentimeter etwas Neues. Marc Booten schenkt Ihrer Kopfhaut und Ihrem Haar seine Aufmerksamkeit. Mit seinen Urtinkturen und Schätzen aus der Natur entwickelt er eine neue Tradition in der Behandlung von Kopfhaut und Haarkosmetik. Für ein energetisches Wohlfühlgefühl, das bereits an der Wurzel beginnt.



Eisenkraut, Hopfen, Aloe Vera, Mandarine: Jede Pflanze hat ihre eigene Wirkung und besitzt eine Struktur, die uns dabei hilft, Stärkung von außen und innen zu erfahren. Marc Booten konzentriert sich auf das Wesentliche bei der Haarpflege.



In einer Remise, einem Hinterhof in Düsseldorf, erneuert Booten ständig seine Ideen und tankt Inspiration, um in seinem Beauty-Labor neue kreative Konzepte zu entwickeln. Umgeben von Klarheit, Kunst und Pflanzen begibt er sich auf die Suche nach dem perfekten Zusammenspiel seiner Zutaten, die dem Haar frisches Leben einhauchen.



Die Marc Booten Kopfhaut- und Haarpflege können Sie in der Apotheke bestellen. Eine Kopfmassage nach der Methode von Marc Booten genießen Sie vor Ort in seinem Institut - dieser Luxus ist leider nicht in der Flasche erhältlich.



