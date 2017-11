Essen / Mülheim a.d. Ruhr (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei den diesjährigen YoungBrandAwards haben die Unternehmensgruppen ALDI SÜD und ALDI Nord die Auszeichnung als "Beliebtester Supermarkt" erhalten. ALDI nahm den Preis gestern in München bei der Konferenz generationhashtag entgegen.



Bei den YoungBrandAwards dreht sich alles darum, welche Marken bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders beliebt sind. Insgesamt nahmen über 27.000 Teilnehmer in allen Altersgruppen von Mai bis Oktober an dem Online-Voting teil. Davon waren über 11.000 Teilnehmer junge Menschen im Alter von 13 bis 29 Jahren. In der Kategorie "beliebtester Supermarkt" ist ALDI als Sieger hervorgegangen. "Wir haben in der jüngsten Vergangenheit verschiedene Maßnahmen ergriffen, um verstärkt Markenerlebnisse zu schaffen. Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für uns, dass die Marke ALDI auch bei der jungen Zielgruppe sehr beliebt ist", erklärt Kirsten Geß, Leiterin Kommunikation bei ALDI SÜD.



Im Vorfeld der YoungBrandAwards werden jedes Jahr bei einer repräsentativen Umfrage die beliebtesten Marken innerhalb einer Kategorie, wie zum Beispiel beliebteste Schokolade, Kleinwagen oder eben auch Supermarkt, abgefragt. Die beliebtesten sechs Marken einer Kategorie werden schließlich für den Award nominiert und nehmen an der Abstimmung teil. ALDI hat sich damit innerhalb seiner Kategorie gegen fünf weitere Wettbewerber durchgesetzt. "Wir freuen uns sehr, dass sich junge Leute für ALDI begeistern und wir die beliebteste Einkaufsstätte sind. Unser Sortiment, unser gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie unsere modernisierten Filialen scheinen auch unsere jungen Kunden positiv zu bewerten", sagt Serra Schlesinger, Leiterin Unternehmenskommunikation bei ALDI Nord.



Seit sieben Jahren vergibt das Münchner Unternehmen Youngcom die YoungBrandAwards. Zur Wahl standen in diesem Jahr 168 Marken in insgesamt 28 Kategorien.



Weitere Information gibt es hier: https://www.youngbrandawards.com/siegel_128.php.



OTS: ALDI newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112096 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112096.rss2



Pressekontakt: Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail: presse@aldi-nord.de Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.de