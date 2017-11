München (ots) -



- Gas: Kosten ggü. Vorjahr um sieben Prozent gestiegen - trotz gesunkener Preise - Heizöl: Preisanstieg und hoher Heizbedarf lassen Kosten um 16 Prozent steigen



Heizen mit Gas und Öl kostet zu Beginn der aktuellen Heizperiode deutlich mehr als noch im vergangenen Jahr. Hauptgrund: Der September war 2017 deutlich kühler als 2016. Der durchschnittliche Heizbedarf war dadurch im September und Oktober 2017 zehn Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 1)



Für eine Musterfamilie, die ihr Reihenhaus mit Gas beheizt, stiegen die Kosten im Vergleich der beiden Zeiträume um rund sieben Prozent von 112 Euro auf 120 Euro. 2) Und das, obwohl der durchschnittliche Gaspreis 3) 2017 etwa drei Prozent unter dem Durchschnittswert im September und Oktober 2016 lag.



"In der aktuellen Heizperiode profitieren Verbraucher aufgrund des kalten Septembers bislang nicht von den gesunkenen Gaspreisen", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer im Bereich Energie bei CHECK24.de. "Am einfachsten senken sie die Kosten mit einem Anbieterwechsel. Eine Familie kann so mehrere hundert Euro im Jahr sparen."



Heizen mit Öl war im September und Oktober 2017 sogar 16 Prozent teurer als im Vorjahr. Statt 98 Euro zahlte eine Musterfamilie im Durchschnitt 114 Euro. Dafür ist nicht alleine der gestiegene Heizbedarf verantwortlich. Auch der Preis für Heizöl 4) stieg gegenüber 2016 deutlich an - im Mittel der Monate September und Oktober um zehn Prozent.



1) Berechnung des Heizbedarfes auf Basis der Gradtagszahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 2) Jahresverbrauch von 20.000 kWh (entspricht etwa 2.000 Litern Heizöl), Referenzjahr 2010 3) Quelle: CHECK24-Gaspreisindex (Preise gelten für einen Verbrauch von 20.000 kWh) 4) Quelle: esyoil GmbH (Preise gelten für eine Abnahmemenge von 3.000 Litern)



