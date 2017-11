Die Parteispitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen beraten über die Papiere, die ihre Fachkollegen produziert haben. FDP-Chef Lindner und CSU-Chef Seehofer glauben, dass es bis Ende kommender Woche Entscheidungen geben wird.

In den Jamaika-Sondierungen hat am Freitag eine entscheidende Phase begonnen. "Wir biegen jetzt ein auf die Zielgerade", sagte CSU-Chef Horst Seehofer vor Beginn der Abstimmungen von CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin. Dabei sollen die vorliegenden Konsens-Papiere der Fachleute wie etwa im Bereich Europa oder Familie besprochen werden. Sowohl CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt als auch FDP-Chef Christian Lindner verweisen auf Differenzen. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir schon vor Ende der nächsten Woche die klare Einschätzung haben, ob man es überbrücken kann oder nicht", sagte Lindner.

Am Freitag tagten zunächst die Parteien intern, um sich über den Stand der Expertengespräche in den verschiedenen Politikbereichen zu informieren. Dann wollen die erweiterten Spitzen der vier Parteien zusammenkommen und die ersten Papiere verabschieden. Nach einer Runde der Parteichefs und Verhandlungsführer ...

