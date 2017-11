Hamburg - In Abwesenheit wichtiger Impulse war in der vergangenen Berichtswoche keine signifikante Dynamik auf den globalen Anleihemärkten zu spüren, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Renditen für Bundesanleihen und US-Treasuries seien leicht schwächer aus dem Handel gegangen. Auch konjunkturell hätten wenig neue Erkenntnisse vermeldet werden können, habe sich doch die gute wirtschaftliche Lage auf beiden Seiten des Atlantiks fortgesetzt.

