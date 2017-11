Die Aktienmärkte haben sich von den turbulenten Bewegungen am Donnerstag erholt Nach der letzten Rally beim JAP225 könnte möglicherweise eine Korrektur bevorstehen Der DE30 könnte ein großes "Bearish Engulfing" (Kerzenformation) ausbilden US500 bildet im Tages-Chart einen tieferen Schatten aus, scheint sich aber verhältnismäßig ruhig zu verhalten

Zusammenfassung:An den Aktienmärkten ähnelte der gestrige Handelstag einem Sommersturm, er kam aus dem Nichts und verschwand auch genauso so schnell wieder. An den asiatischen Aktienmärkte konnte man nichts davon erkennen, dass es in der vorherigen Handelssession eine starke Abwärtsbewegungen gegeben hat. Wie sieht nun die Zukunftsperspektive für die wichtigsten Indizes aus? In der Analyse werden wir einen genaueren Blick auf den JAP225 (Nikkei225), DE30 (DAX30) und US500 (S&P500) werfen. JAP225 Alles begann gestern mit dem japanischen Index JAP225, der in den letzten zwei Monaten stark an Wert gewonnen hatte und auch weiter ohne Probleme in Richtung der 23.000 Punkte (Höchststand aus den 90er) anstieg. Allerdings konnten die Gewinne nicht lange gehalten werden, weitere Gegenbewegungen folgten ebenfalls. Aber was hat nun genau dazu geführt? Es bleibt weiterhin ...

