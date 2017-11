AlixPartners holt Healthcare- und Life-Sciences-Experten an Bord

München/ Paris (10. November 2017) - Das global tätige Beratungsunternehmen AlixPartners hat mit Hichem Jouaber einen ausgewiesenen Experten im Bereich Healthcare und Life Sciences als neuen Managing Director gewonnen. Vom Pariser AlixPartners-Büro aus wird Jouaber die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Sektor europaweit unterstützen.

Hichem Jouaber hat knapp 30 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitssektor und war zudem in der Fertigungsindustrie und im Zuliefererbereich tätig. Er verantwortete als Manager und Berater die Entwicklung und Umsetzung von operativen Verbesserungsprogrammen und Kosteneinsparungsmaßnahmen.

Jouaber kommt vom internationalen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK), wo er zuletzt als Group Vice President für den Bereich "GSK Production System" verantwortlich war. In dieser Funktion berichtete er an den Group President für Global Manufacturing & Supply. Beim Automobilzulieferer Valeo hatte er davor als Director die Zuständigkeit für unternehmensstrategische Themen und operative Prozesse im Bereich "Group Production Systems & Supply Chain". Zuvor hatte Jouaber 20 Jahre, zuletzt als Vice President, für das Beratungsunternehmen Gemini Consulting gearbeitet.

"Wir freuen uns, mit Hichem Jouaber einen hoch kompetenten Healthcare-Experten und einen Kenner der europäischen Gesundheits- und Pharmaindustrie für AlixPartners gewonnen zu haben. Mit seiner profunden Erfahrung bei der Umsetzung operativer Veränderungsprozesse sowie im Einkaufs- und Supply-Chain-Management wird er für unsere europäischen Healthcare- und Life-Science-Kunden einen großen Mehrwert schaffen. Mit Hichem Jouaber werden wir unser Geschäft in diesem dynamischen Marktumfeld weiter ausbauen", sagt AlixPartners-CEO Simon Freakley.

Über AlixPartners

AlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen in komplexen Restrukturierungs- und Turnaroundsituationen und für die Umsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme. Branchenexpertise und weitreichende Erfahrung in Geschäftsprozessen in Verbindung mit tiefgreifendem Know-how der finanziellen und operativen Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, auf Herausforderungen in Konzernen, Großunternehmen sowie bei mittelständischen Unternehmen einzugehen. In zahlreichen Fällen haben erfahrene Manager von AlixPartners bei herausfordernden Unternehmenssanierungen interimistisch Führungsfunktionen übernommen.

AlixPartners hat mehr als 1500 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25 Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten. AlixPartners ist im Web zu finden unter www.alixpartners.com

